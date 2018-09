Incidente sullo stradone di Cremenaga, tre bimbi in ospedale

Tre bambini e una donna di 33 anni sono finiti in ospedale in. seguito ad un incidente avvenuto a Cremenaga, sulla provinciale.

(foto d’archivio)

È successo intorno alle 9.45 di martedì 18 settembre: sul posto si sono precipitate in codice rosso due ambulanze e un’automedica, per soccorrere le persone coinvolte.

In ospedale sono finiti un bimbo di due anni, uno di cinque e uno di sei, oltre ad una donna di 33. Sul posto i vigili del fuoco di Luino e i carabinieri.

