Luino e Cremenaga siglano un accordo per il servizio scuolabus

Luino e Cremenaga hanno ufficialmente stipulato un accordo che prevede l’erogazione del servizio scuolabus per gli alunni residenti a Luino e frequentanti la Scuola dell’Infanzia statale di Cremenaga. Questa nuova collaborazione, approvata dai Consigli Comunali dei due Comuni, mira a garantire un trasporto sicuro e continuo per i bambini, contribuendo a facilitare le famiglie e migliorare l’accesso scolastico.

Il servizio scuolabus, che inizierà a partire dalla firma dell’accordo, comprende il prelevamento dei bambini da Via Bottacchi n. 25 a Luino (frazione Creva), con successivo trasferimento alla sede scolastica di Cremenaga. Al termine delle lezioni, il percorso si svolgerà in senso inverso, tranne nei giorni mercoledì e venerdì, in cui sarà previsto solo il tragitto di andata.

Le giornate interessate dal servizio completo di andata e ritorno saranno il lunedì, martedì e giovedì, mentre eventuali variazioni o estensioni del servizio ad altri giorni potranno essere implementate attraverso deliberazioni degli organi esecutivi dei due Comuni convenzionati, già autorizzate nel presente accordo.

La convenzione darà anche la possibilità di utilizzare il servizio scuolabus per il trasporto degli alunni in occasione di attività didattiche che si svolgono al di fuori della sede scolastica. Questo ulteriore beneficio mira a rendere più agevoli e sicure le attività educative esterne.

L’accordo avrà una durata di due anni.

Antonella Sonnessa, vicesindaca di Luino e assessore alle politiche scolastiche: «Il pulmino è attivo da anni da Cremenaga alla scuola primaria di Creva, porta i bambini di Cremenaga a Luino. L’idea vincente è stata quella di riempire il pulmino che al ritorno viaggiava vuoto e con un accompagnatore. Attualmente dieci bambini di Luino frequentano la scuola dell’infanzia statale di Cremenaga. Si è perciò pensato di fare rete tra i due Comuni e, nell’ottica della razionalizzazione delle risorse e abbattimento dell’inquinamento, offrire ai bimbi luinesi che vanno a Cremenaga di usufruire del pulmino che quindi viaggia a pieno carico all’andata e al ritorno! Vogliamo garantire un trasporto sicuro e continuo contribuendo a facilitare le famiglie e migliorare l’accesso scolastico».

Domenico Rigazzi, sindaco di Cremenaga: «Una iniziativa che sottolinea l’ottima collaborazione tra due Enti e che dimostra la grande attenzione di entrambi nel garantire un servizio alla cittadinanza. Un’ opportunità per le famiglie e più attenzione ai bambini, ma soprattutto l’impegno delle amministrazioni di Cremenaga e Luino in settori strategici come lo scolastico».