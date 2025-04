Cremenaga aderisce alla CER del Luinese: un passo avanti verso la sostenibilità

Il consiglio comunale di Cremenaga ha approvato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese che è stata costituita il 27 giugno 2024 dal Comune di Luino con il supporto del Tavolo per il Clima di Luino.

Con questa delibera Cremenaga si aggiunge ai soggetti già presenti nella CER e dichiara di voler partecipare in modo attivo al processo di transizione energetica portato avanti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili che uniscono cittadini, enti locali, PMI, enti religiosi e del terzo settore. Lo scopo è quello di produrre, consumare e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici ai suoi membri ed al territorio.

Il sindaco del piccolo centro al confine con la Svizzera, Domenico Rigazzi, ha spiegato come «l’adesione alla CER del Luinese è sicuramente un progetto ambizioso, e siamo soddisfatti che il nostro Comune possa partecipare ad una simile iniziativa. Confidiamo in un’ampia partecipazione dei cittadini e delle imprese alla Comunità Energetica».

Le CER rappresentano quindi una risposta concreta della comunità locale alla sfida dei cambiamenti climatici, promuovendo l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; questo consente di produrre energia pulita riducendo le emissioni di gas climalteranti e migliorando la qualità dell’aria. L’energia prodotta ed immessa in rete viene poi condivisa tra i membri della CER incrementando l’indipendenza energetica del territorio e riducendo le perdite nella distribuzione dell’energia elettrica.

Dal punto di vista economico la CER, per tutta l’energia condivisa, riceve degli incentivi dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che sono poi in parte ridistribuiti ai membri della CER ed in parte utilizzati per progetti nel sociale. Per chi fa parte di una CER è possibile chiedere un contributo a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti già esistenti, purché ubicati in Comuni con meno di 5.000 abitanti (e Cremenaga è uno di questi); la data ultima per inoltrare la richiesta è il 30 novembre 2025.

La CER del Luinese mette a disposizione un servizio per inoltrare la domanda di contributo del 40% a fondo perso; per accedere a questo servizio occorre inviare una mail all’indirizzo segretavclima.luino.va@gmail.com indicando nome, cognome e indirizzo. Gli interessati saranno quindi contattati per approfondimenti sulla domanda.

A Cremenaga intanto ci si prepara per una serata pubblica nella quale saranno illustrati ai cittadini il funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile ed i vantaggi che derivano dalla condivisione dell’energia a livello locale. Chi desidera iscriversi alla CER del Luinese trova le istruzioni per l’iscrizione cliccando QUI e selezionando la CER del Luinese (o Luino). Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può scrivere una mail alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com