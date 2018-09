“Insieme per Amatrice”, cose buone per ricostruire

Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’anno sulle rive del Ceresio “Insieme per Amatrice”, un’iniziativa organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con altre realtà associative della zona.

La manifestazione si svolgerà quest’anno a Brusimpiano, con il supporto della Proloco.

«L’ evento – spiegano gli organizzatori – ha lo scopo di raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal sisma del 2016, in particolare per il comune di Amatrice. Per il secondo anno avremo l’onore di ospitare la Proloco di Amatrice che, per l’occasione, preparerà il piatto tipico della zona, l’amatriciana».

La festa si svolgerà da venerdì 14 a domenica 16 settembre.

Il programma di massima prevede venerdì 14, in serata, l’accoglienza dei volontari della Proloco di Amatrice alla sede della Società operaia di mutuo soccorso di Brusimpiano, con un aperitivo.

Sabato dalle 8 ci sarà una dimostrazione di pulizia del lago con il Corpo di Protezione civile del Piambello, poi si apriranno le cucine (a mezzogiorno) nell’area feste. La giornata proseguirà con diversi momenti, tra cui alle 18 un’esibizione con Brusimpiano Fitness Posturale e dalle 20 Baby dance con Max Dance di Lavena Ponte Tresa.

Dopo cena musica con “SuperBand”.

Domenica 16 settembre, sempre dalle 8, prosegue la pulizia de lago con la Protezone civile; poi raduno di Fiat 500 organizzato dalla Proloco di Brusimpiano, e alle 11 un’esibizione con A.S.D. Karate di Arcisate.

Si pranza a partire dalle 12, e nel pomeriggio ancora esibizioni e intrattenimento con Mary Dance e a seguire Baby Dance con Max Dance di Lavena Ponte Tresa.

Dalle 21 musica dal vivo con “No Limit band” con la partecipazione di Ivan Ciccarelli.

Non mancheranno attività e gonfiabili per i bambini, dj set, street art e si potranno acquistare i prodotti tipici di Amatrice.

Gli organizzatori stanno definendo il programma in questi giorni con altre iniziative che saranno comunicate a breve.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sede della Società di mutuo soccorso.

Per contatti e prenotazioni: Giuliana +39 338 5893608 o inviare un messaggio privato sulla pagina Facebook Insieme per Amatrice