La Focale, al via un anno di eventi

Per festeggiare i 50 anni di vita del fotoclub, La Focale ha programmato un anno ricco di mostre e incontri con fotografi professionisti e di livello internazionale, il programma si aprirà nei giorni 8 e 9 settembre con il tradizionale appuntamento della “Rassegna di Immagini e Colori”.

La rassegna si svolgerà presso il salone delle scuderie del Borgo di Mustonate, via Salvini 10, Varese, dove saranno allestite mostre fotografiche e verranno proiettati audiovisivi inediti interamente realizzati dai soci del fotoclub.

Alle 18 verranno inaugurate le mostre collettive: “Vintage Today” e “4 foto per”

Nella Vintage Today i soci hanno deciso di riproporre degli scatti di oggi come se fossero dei tempi passati. Nella seconda proposta troverete “4 foto per…” …raccontare una storia, ricordare un viaggio, rivivere un sogno, rappresentare un’idea, proporre un piccolo progetto o presentare un vero mini-portfolio di ciò che si ama fotografare. Alcuni soci presentano 4 foto collegate tra loro come contenuto, con un filo conduttore che fa pensare, immaginare, sorridere o riflettere.

La serata di sabato sarà dedicata alla proiezione di audiovisivi inediti preparati dai soci, ma vedrà anche la partecipazione di un ospite speciale: il fotografo Simone Raso che ci presenterà alcuni progetti sviluppati di recente.

Anche per la domenica pomeriggio si propone qualcosa di veramente speciale, oltre alla presenza di set fotografici con modelle e un banchetto Fuji Touch&Try per provare nuove macchine fotografiche, in collaborazione con l’Associazione Storico Culturale Amaltea avremo un vero e proprio “RITORNO ALL’OTTOCENTO” con una dozzina di dame in abiti nobili/borghesi e uomini in abiti civili e militari che rievocheranno il passato con un pic-nic in stile ottocentesco

Il programma delle giornate sarà il seguente:

Sabato 8 settembre

ore 18 – apertura mostre fotografiche collettive

ore 21 – proiezione audiovisivi e presentazione di alcuni lavori di Simone Raso

Rinfresco

Domenica 9 Settembre

ore 14 – apertura mostre fotografiche collettive

– set fotografici in stile ottocentesco e pic-nic sul prato

– set fotografici interni con modelle

– banchetto Touch&Try Fujifilm x provare macchine e ottiche

ore 18 – chiusura evento e aperitivo