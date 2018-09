L’Unicef in biblioteca per la Festa dei nonni

Una mattinata diversa sabato 29 settembre alla Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari di via Cairoli che aprirà le porte a Unicef per celebrare in maniera creativa e solidale la Festa dei nonni.

I volontari di Unicef animeranno la lettura di un libro, seguita da un laboratorio creativo accessibile a bambini di ogni età. Scopo della manifestazione è creare un momento di condivisione tra i bambini e i nonni che vorranno accompagnarli e promuovere la campagna “Ogni bambino è vita“, volta a ridurre la mortalità infantile, che rimane altissima, soprattutto nei primi cinque anni di vita.

L’attività si scvolgerà dalle ore 10 alle ore 12 negli spazi di via Cairoli della Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari.

Partecipazione libera e gratuita per tutti i bambini.