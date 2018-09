Memorial Andrea Pagni: sabato calcio e solidarietà

Sport, convivialità e solidarietà sono gli ingredienti del Memorial Andrea Pagni l’evento sportivo che ricorda il 27enne saronnese scomparso in un incidente stradale sull’A8 nel 2014. L’evento si terrà al centro civico di Dal Pozzo: la mattina ci sarà il torneo dedicato ai grandi con 4 squadre presenti (Amici Andre+Dal Pozzo, B’Arte, Cip Team e Delirio), il pomeriggio un quadrangolare per i piccoli (categoria esordienti – Repax, Amor A, Amor B e Accademia Rovello).

A pranzo e a cena sarà operativo un servizio bar e in serata spazio alla musica.Tutto il ricavato è destinato in beneficenza alle associazioni del territorio.“E’ il quinto anno che proponiamo questo memorial – spiegano gli organizzatori – per stare insieme e ricordare un caro amico, con l’idea di fare del bene”.