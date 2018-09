Michelle Hunziker racconta su Instagram l’ora di attesa del suo bagaglio a Malpensa

Più di un’ora di attesa allo sbarco per avere indietro i bagagli. A lamentarsi per l’attesa, dopo l’atterraggio a Malpensa, non è stata una passeggera qualunque ma la presentatrice e showgirl Michelle Hunziker.

La Hunziker stava viaggiando con un’amica e dopo i primi 40 minuti d’attesa ha estratto lo smartphone e documentato attraverso le stories di Instagram la sua “odissea”.

Secondo quanto documentato il servizio bagagli, che in questo caso era servito da una compagnia di handling terza all’interno all’aeroporto, ha tardato per più di un’ora.