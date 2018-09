“Non spostate la farmacia dal centro paese”

Sempre più insistenti le voci di un’imminente spostamento della Farmacia Comunale di Cassano Magnago in una zona più decentrata. Per questo si sono riunite alcune associazioni, comitati e singoli cittadini per contrastare tale eventualità. Ecco il comunicato che hanno mandato:

E’ stato condivisa da tutti l’opinione che privare il centro storico della Farmacia Comunale, crei un grave disagio per gli utenti, in particolare per gli anziani, che dovrebbero utilizzare dei mezzi di trasporto per raggiungere qualche altra farmacia.

Per di più si verrebbe a danneggiare il centro storico che già sta vivendo una situazione di impoverimento delle attività commerciali e sociali. Si ritiene che la farmacia, oltre ad essere un servizio di prima necessità, funga anche da polo di attrazione per le altre realtà commerciali della zona.

Per i motivi sopra esposti si è deciso di avviare una raccolta firme tra i cittadini di Cassano Magnago per richiedere all’Amministrazione Comunale di intervenire presso la dirigenza della Cassano Magnago Servizi, affinché desista da un progetto tanto penalizzante per i residenti della zona San Giulio e per la città.

Per tutti deve valere il principio che l’interesse della collettività deve venire prima di qualsiasi valutazione di carattere economico. Si invitano pertanto i cittadini a firmare la petizione presso i banchetti che verranno posizionati sul sagrato della Chiesa di San Giulio sabato 29 e domenica 30 in concomitanza con gli orari delle

celebrazioni eucaristiche. Altri punti di raccolta firme verranno organizzati presso esercizi commerciali della zona San Giulio che aderiscono all’iniziativa. Il comitato promotore