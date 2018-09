Nuovi giochi al parco di via Pergine: c’è anche la carrucola

Un doppio regalo ha accolto i bambini del rione di San Fermo al rientro dalle vacanze: due nuovi giochi installati nel parco di via Pergine. E che giochi!

Galleria fotografica Nuovi giochi al parco di san Fermo 4 di 6

A cominciare dalla tanto agognata carrucola, la seconda del capoluogo dopo quella apparsa in primavera al parco Mantegazza. E poi un nuovo attrezzo per sperimentarsi in giochi di equilibrio, arrampicata e discesa, tra scale, corde e pertica.

Così le attrazioni della principale area giochi del quartiere aumentano e finalmente si può dire decisamente migliorata, in qualità e quantità, la proposta dedicata ai bambini di San Fermo rispetto a quella presente sino a tre anni fa, quando il Comune, per ragioni di sicurezza, aveva smontato due scivoli e quattro altalene diventati ormai troppo vecchi e pericolosi.

Per due estati i bimbi del rione si erano quindi dovuti accontentare di un giochino a molla e di un attrezzo per l’equilibrio utilizzabile solo dai più grandicelli. A questi la scorsa estate si sono aggiunte però quattro altalene tutte nuove, compresa una adatta ai disabili, e un castello con lo scivolo e ora, da pochi giorni, anche carrucola e gioco d’arrampicata.

L’area verde di San Fermo non è mai statata così ricca di presenze e di attività grazie ai nuovi giochi, al campo da calcetto, sempre frequentatissimo da bambini e ragazzini e che affianca i campi più grandi: quello in sabbia bianca, teatro nel fine settimana di veri e propri tornei di cricket promossi dalla comunità bengalese e, l’ex campo da calcio riconvertito da qualche anno a campo da softball, gestito dalla comunità domenicana, fondatrice della prima squadra ufficiale di softball di Varese.