Oggiona con Santo Stefano “guadagna” un nuovo campo in sintetico

Un nuovo campo da calcio a sette. In sintetico e completamente attrezzato. Sarà inaugurato il prossimo 15 settembre, sabato, la nuova struttura sportiva di Oggiona con Santo Stefano, dietro al municipio, a metà strada tra i due abitati che compongono il paese.

Un intervento corposo, affidato a un privato secondo la sempre più diffusa modalità del project financing, la esternalizzazione dei lavori di rinnovo o realizzazione di una struttura.

La struttura esisteva già: si tratta di quello che a Oggiona è chiamato “campetto Uefa”, a fianco del campo da calcio a undici. Il campo a sette è stato “staccato” – per così dire – dal complesso del campo sportivo principale, rendendolo una struttura indipendente. Affidata appunto al privato. «Noi non abbiamo sborsato una lira: è un project financing, come da nostro programma elettorale» spiega con un po’ d’ironia Silvano Brena, consigliere comunale delegato allo sport. Anche se l’intervento ha un valore complessivo di 350mila euro, che a questo punto è a carico del privato.

Il partner per il rinnovo della struttura – spiega Brena – è stato scelto mediante bando di gara (come impone la normativa), che ha visto due soggetti interessati. Uno solo ha poi effettivamente partecipato alla gara, la “Football 7″ di Marco Martignoni. È questa società che ha curato il rifacimento del campo e lo avrà in gestione per i prossimi vent’anni, per rientrare dall’investimento.

L’inaugurazione è prevista per sabato 15 settembre, alle 14.30, in Via Bonacalza 156, con taglio del nastro, rinfresco e torneo quadrangolare.