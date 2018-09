Pendolari e 5 Stelle a confronto sul potenziamento della Milano-Gallarate

Tra i disagi di ogni giorno per i pendolari, nuovi scenari e proposte che cercano di fare qualche passo in avanti, il tema del potenziamento della linea Milano-Gallarate (rimasta a due binari da Rho alla città dei due galli) tiene banco.

L’ultima iniziativa l’hanno presa con forza i Comitati interessati direttamente dall’asse verso il nord-ovest di Milano: il Comitato Pendolari Gallarate-Milano e quello dei pendolari Domodossola-Arona-Milano hanno rilanciato nei giorni scorsi scrivendo a parlamentari, consiglieri regionali e – per la prima volta a tutti i sindaci delle linee che confluiscono su Gallarate, vale a dire anche quelle dal Piemonte, da Varese-Porto Ceresio, da Luino.

Sul tema hanno chiesto un confronto diretto i rappresentanti eletti del Movimento 5 Stelle, vale a dire Al tavolo con i pendolari il deputato legnanese Riccardo Olgiati, la collega Guia Termini (che è anche in commissione trasporti), i consiglieri regionali Massimo De Rosa, Simone Verni e Nicola Di Marco (membri della commissione territorio e infrastrutture del Pirellone).

«Partiamo – ha detto l’onorevole Olgiati – da sensibilità molto differenti nel territorio e la sfida sarà quella di riuscire a trovare la giusta sintesi, che porti ai benefici di cui i pendolari necessitano e contemporaneamente non scontenti chi invece si oppone al progetto con motivazioni che hanno portato ai ricorsi e all’annullamento del progetto originario – continua Olgiati -. Abbiamo una grande fortuna: ci confrontiamo con comitati che sono estremamente tecnici e preparati, non sono i comitati che molto spesso ci si trova di fronte che si rifiutano di cercare soluzioni e si limitano al NO a prescindere. Infatti, essendo tutti di buon senso, c’è consapevolezza sul fatto che, al netto del “come” che segna le differenze, una soluzione è da individuare perché il problema esiste. Sono ormai dieci anni che si trascina questo argomento, ma alla fine nulla è mai stato fatto» (l’intervento completo su Legnanonews, qui).

I pentastellati hanno annunciato anche l’intenzione di incontrare i sindaci del territorio e anche il Comitato Rho-Parabiago, nato da residenti e Comuni lungo la linea critici verso il progetto del terzo e quarto binario previsto fino a Parabiago (da Parabiago a Gallarate è previsto il solo terzo binario).

Soddisfazione esprime Raffaele Specchia del Comitato Milano-Gallarate, che sottolinea che il Comitato ha potuto «proporre le alternative che secondo noi potrebbero essere attuate», vale a dire «3°/4° binario, interramento della tratta» e prolungamento della metropolitana MM1, «ognuna con le sue criticità e le sue positività».

La linea Milano-Rho-Gallarate è considerata una delle linee più trafficate e più critiche di Lombardia: nella tratta Rho-Gallarate i due binari esistenti devono assorbire quote consistenti di traffico ferroviario, con corse che prevedono velocità medie e fermate molto diversificate, dai suburbani agli Eurocity, passando per i diretti per Arona, Luino, Domodossola, Varese-Porto Ceresio, oltre al fiorente traffico merci. A margine, su questa linea critica dovrebbe inserirsi anche in futuro anche il traffico dei Malpensa Express, confluenti dalla nuova linea Malpensa-Gallarate proposta da Ferrovie Nord.