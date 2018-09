Piccoli comuni, in arrivo dalla Regione 2 milioni

La maggior parte delle richieste di accesso al bando da 2 milioni di euro per i piccoli Comuni che la Giunta regionale ha stanziato con una delibera approvata la scorsa settimana, arriva dai Comuni delle province di Pavia (36), di Como (21), di Sondrio (12) e di Brescia (8), per un totale di 94 richieste su dieci province in soli sette giorni.

Dalle restanti province, sono arrivate altre 17 richieste per interventi su fabbricati di proprietà pubblica o infrastrutture comunali come strade o opere finalizzate alla difesa dai dissesti idrogeologici, alla messa in sicurezza dei versanti e del reticolo idrico di competenza comunale.

I COMUNI – Hanno richiesto contributi tra i 34.000 e i 40.000

euro per spese finalizzate a interventi di manutenzione

straordinaria i Comuni di: Ambivere, Bianzano, Strozza e

Roncobello (Bg); Fiesco, San Bassano, Pozzaglio ed Uniti,

Casaletto Ceredano, Cappella Cantone (Cr); Esino Lario (Lc);

Borghetto Lodigiano, Castiglione d’Adda, Castelnuovo BA (Lo);

Morimondo (Mi); Cittiglio, Cuvio, Maccagno con Pino e Veddasca (Va)