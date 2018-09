Piccoli cori, grandi voci

Dopo la pausa estiva, riprendono le attività, ad Azzio, del Piccolo Coro Valcuvia e, a Besozzo, del Piccolo Coro Rosetum, diretti entrambi da Margherita Gianola Mascioni.

I due cori, gemellati, sono nati nel settembre 2017 (il primo grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Azzio e all’ospitalità della Scuola Primaria, il secondo alla disponibiltà e ospitalità dell’Istituto Rosetum di Besozzo) e hanno vissuto, nello scorso anno scolastico, entusiasmanti esperienze: oltre al concerto di Natale presso il teatro Rosetum e quello di fine anno all’antiteatro di Cuvio (all’interno della festa “Arte, ciliegie e musica” organizzato dalla proloco di Cuvio), i piccoli coristi hanno potuto cantare in Trentino, a Folgaria e a Rovereto, assieme ad altri 300 bambini da tutta l’Italia, nell’ambito della tre giorni di “Armonicamente Bambino”, con la partecipazione anche del coro dello Zecchino d’Oro. Nel mese di giugno una nutrita rappresentanza dei due cori varesini si è esibita nella splendida cornice di San Pietro di Castello a Venezia, assieme al Piccolo Coro della città lagunare, mentre una bambina ha avuto la soddisfazione di essere tra gli 80 selezionati tra i 5.000 da tutta Italia per la finale dei solisti del 61° Zecchino d’Oro a Bologna.

Unici nel territorio per programmi e attività, comprende un repertorio dedicato soprattutto a brani composti per i bambini, con particolare predilezione per le canzoni dello Zecchino d’Oro e selezioni Disney, ma anche con adattamenti di brani gospel e di musica pop.

I due piccoli cori cercano nuove voci: chi ama il canto e lo Zecchino d’Oro è invitato a partecipare alle prime lezioni di prova!

Le lezioni sono settimanali e si svolgono per il Piccolo coro Valcuvia ogni giovedì dalle 16.45 alle 17.30 presso la Scuola Primaria di Azzio. Da giovedì 27 settembre: lezioni di prova.

Per il Piccolo Coro Rosetum presso l’Istituto Rosetum a Besozzo il mercoledì alle 16.15..Mercoledì 3 ottobre: lezione di prova.

INFO: Margherita Gianola Mascioni 3471493582

www.piccolicori.com piccolicori@gmail.com

TUTTI SONO INVIATATI A PROVARE!