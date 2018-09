Precipita e muore mentre pulisce la tapparella di casa

La scala è ancora appoggiata all’abbaino, al quinto piano di un condominio di via Sorrisole a Masnago. È l’ultima istantanea di una tragedia che ha coinvolto un pensionato di 78 anni, Giulio Daverio, morto dopo essere precipitato da un’altezza di venti metri mentre puliva la tapparella di casa.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 settembre. L’uomo, come già aveva fatto in altre occasioni, ha preso lo spruzzino, gli stracci e tutto l’occorrente per pulire la tapparella. Dopo aver avvertito la moglie, con una scala ha raggiunto il basamento, largo una settantina di centimetri, dove ci si può mettere in piedi e pulire in tutta comodità. Che cosa l’abbia tradito è difficile dirlo e forse lo diranno gli uomini delle polizia scientifica, intervenuti sul posto per fare i dovuti rilievi insieme all’ambulanza. Potrebbe essere stato un malore improvviso, un capogiro o anche le ciabatte che potrebbero averlo ostacolato nei movimenti fino a farlo inciampare e precipitare.



Giulio Daverio era un amante della montagna, abituato a camminare e sempre indaffarato a fare qualcosa, a dispetto dei suoi 78 anni. Un fisico integro che certo non tradiva l’età avanzata. «Io l’ho visto poco prima che cadesse – dice una vicina di casa -. Era di fronte a me e come sempre mi sono detta: Giulio che coraggio che hai a salire fin lassù. Poi sono rientrata e qualche minuto dopo ho avvertito un rumore sordo».

Giulio Daverio, che lascia la moglie e due figli, era molto conosciuto in città per via della sua attività di volontariato in molte associazioni, dagli Alpini alla Caritas, sempre in prima linea per aiutare gli altri.

I condomini di via Sorrisole sono una piccola comunità. Un microcosmo di relazioni e di affetti che nel momento della tragedia si manifestano con una presenza silenziosa e carica di rispetto. Alcuni si sono ritrovati sotto il condominio con le mani conserte e un dolore che faticano a trattenere. Persino un ragazzino, affacciato al balcone, pronuncia ad alta voce il nome di Giulio, con un tono di incredulità misto a dispiacere. «Era molto conosciuto – sottolinea un vicino di casa – Sempre disponibile per chiunque avesse avuto bisogno di aiuto, sempre con il sorriso sulle labbra. Una bella persona, il nonno e il vicino di casa che tutti avrebbero voluto avere».