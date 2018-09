In preghiera lungo la 336

Ha perso le chiavi dell’auto? No, sta pregando. La foto è stata scattata da un nostro lettore, autista di pullman, e ritrae un musulmano impegnato a pregare, in direzione della Mecca, in un’area di sosta della strada statale 336 della Malpensa. Starà chiedendo un’intercessione per evitare incidenti sulla tanto temuta superstrada?