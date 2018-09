Quali sono le caratteristiche per un buon logo d’azienda?

Possedere un logo ed un marchio moderno non è soltanto importante, ma addirittura fondamentale per un’azienda. Il logo racchiude in sé lo spirito dell’attività e le persone tendono a dare la loro fiducia ad una azienda che ha un’immagine grafica curata e riconoscibile.

Dunque, il logo aziendale è qualcosa da dover trattare con la massima cura dal momento che definisce un’identità e aiuta le persone a ricordarla. Il logo gioca un ruolo più importante di qualsiasi nome, campagna pubblicitaria o sito.

In altre parole, è la base da cui partire per creare una comunicazione efficace e di successo.

L’importanza di un buon logo

Basta pensare ad alcuni grandi marchi, ad esempio Coca Cola, Amazon, Adidas, YouTube. Quando si pensa a queste grandi aziende vengono subito in mente i loro loghi: semplici ma riconoscibili allo stesso tempo.

Questi esempi servono a capire come non abbia importanza se l’azienda sia una multinazionale o stia muovendo i suoi primi passi: nel mondo d’oggi è indispensabile per tutti avere un’identità aziendale ben definita.

Infatti, spesso succede che le piccole aziende si lascino rappresentare da un logo che non le identifica a pieno, molto approssimative e talvolta addirittura non leggibile.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un logo di successo?

Innanzitutto, esistono numerosi software di logo design come, ad esempio, DesignMantic il quale dispone di strumenti di progettazione grafica fai-da-te che permettono a chiunque di creare facilmente un’identità del marchio aziendale. Questo permette di creare un logo, un biglietto da visita ed, addirittura, l’intero sito web in pochi passaggi.

E’ talmente semplice che tutti possono utilizzarlo e non c’è nessun bisogno di dover negoziare con i grafici.

Questo particolare sito, dunque, permette di creare loghi aziendali di qualunque tipo ma è importante precisare che un logo moderno deve rispecchiare precisi canoni estetici per comunicare in modo efficace e non fraintendibile l’anima dell’azienda.

Scopriamo insieme quali sono le caratteristiche più importanti per un logo professionale di successo.

Semplicità

Una delle prime caratteristiche da tenere in considerazione riguarda la semplicità del logo. Un logo deve essere soprattutto chiaro e pulito in modo da poter trasmettere qualcosa al cliente ed a chi lo guarda. Dunque meglio non sovraccaricarlo con l’aggiunta di troppi elementi per non confondere il messaggio e le idee da trasferire al pubblico.

Originalità

E’ molto importante anche fare attenzione che il logo sia originale e creativo affinché possa facilmente distinguersi dagli altri. Per cercare di capire se un logo simile a quello che si sta progettando è già stato utilizzato basta eseguire l’accesso in uno dei siti appositi nei quali sono elencati i vari loghi registrati e controllare che il logo che abbiamo in mente non somigli troppo ad uno già esistente.

Funzionalità

Un’altra importante caratteristica per un logo è la funzionalità. Deve funzionare, deve servire perfettamente allo scopo che ci si è prefissati all’inizio ed agli obiettivi dell’azienda. Bisogna tenere presente che nel marketing e nella comunicazione bello non significa necessariamente funzionale.

Leggibilità

Capita spesso che questa caratteristica venga lasciata in secondo piano e questo è un imperdonabile errore. Il logo deve essere ben visibile sia se applicato su di un’enorme cartellone pubblicitario, sia se utilizzato nei biglietti da visita, brochure etc., oppure inserito all’interno di in una pagina web o di una pubblicità in un giornale. In poche parole, deve essere riconoscibile sia in grande, ma soprattutto in molto piccolo.

Anche per questo motivo, è importante tenere presente che il logo, anche se a colori, deve essere pensato soprattutto in bianco e nero, tenendo presente che in futuro potrebbe essere necessario riproporlo su un qualsiasi supporto. Infatti, un logo ricco di colori e particolari potrebbe risultare irriconoscibile soprattutto su una superficie più piccola. Questo va anche a vantaggio dei costi di stampa: più saranno i colori impiegati, più il logo risulterà costoso nel lungo termine.

Longevità

Uno dei principali concetti da tenere a mente è la cosiddetta “datazione del logo”. In poche parole bisogna fare in modo che questo sia talmente semplice da risultare di un design senza tempo. Il logo deve, quindi, apparire senza età, deve essere sempre “fresco” e pertinente, in modo che nessuno possa capire guardandolo in che epoca è stato progettato. Questo, forse, è una delle difficoltà maggiori nel corso del processo di realizzazione, ma si tratta di uno degli step fondamentali e che non deve essere in alcun modo trascurato. Per far sì che il logo perduri nel tempo, bisognerebbe evitare di dargli un design troppo scontato ed andare, invece, alla ricerca di qualcosa di originale che non passerà mai di moda. Un ottimo logo, dovrebbe avere un design efficace per almeno 50 anni.

Memorabilità

Un’altra regola da seguire è quella di riuscire a rendere il logo il più riconoscibile e memorizzabile possibile. Affinché questo avvenga, è importante che il design sia non solo molto semplice, come detto in precedenza, ma anche facilmente riconoscibile. Anche questa non è una qualità facile da rappresentare, ma è decisamente importante perché il pubblico possa ricordare il logo.

Scelta del Font

Uno degli step decisivi nella creazione di un nuovo logo è la scelta del font. Per far sì che un logo risulti più accattivante spesso basta utilizzare un particolare tipo di carattere. Basta provare con quelli che, a primo impatto, sembrano più interessanti e non limitarsi ai soli font presenti all’interno del proprio pc. Si può andare alla ricerca di caratteri particolari all’interno del web.

Possedere un Payoff

Questa non è una caratteristica indispensabile ma può comunque risultare molto efficace aggiungere al all’immagine ed al nome un payoff, ossia quella piccola frase posta sotto il marchio che individua l’intera identità di una azienda.

Per rendere l’idea di ciò che stiamo dicendo basta citare uno dei più famosi: “Mc Donald’s: I’m loving it”. Bisogna, però, prestare molta attenzione al payoff è bisognerà stare molto attenti: deve essere chiaro, semplice e d’impatto.

Questi qui sopra elencati sono solo alcuni semplici consigli che possono permettere di creare un logo vincente in grado di essere ben ricordato e che riesca ad imporsi in maniera efficace sul mercato e sul consumatore.

Perché questo avvenga è importante tener conto di tutti questi elementi e, nel caso in cui il prodotto finale non riesca a rispettare anche uno solo di questi criteri tutto il lavoro può essere vanificato. Nel momento in cui il logo viene creato entra in gioco anche un’altro importantissimo fattore legato più strettamente al marketing: più un logo viene utilizzato nei più svariati contesti, più le persone riusciranno a ricordarlo e riconoscerlo.

Questo è il motivo per cui, insieme alla creazione del logo, uno dei punti critici è la sua capacità di diffusione data la vastità di questi.