Rivivono gli anni di Antenna 3

Domenica 9 settembre ad Azzio, l’evento “Ti ricordi quella sera?” in onore di Antenna 3. La Pro Loco di Azzio e l’Associazione Amici di Renzo Villa hanno organizzato la proiezione del docufilm di Marco Pugno “Via per Busto n.15 – La TV commerciale è nata qui” che ripercorre la storia dell’emittente televisiva Fondata da Renzo Villa ed Enzo Tortora nel 1977 dopo l’esperienza di Telealtomilanese.

Nel docufilm interviste e ricordi dei protagonisti di Antenna 3, da Ettore Andenna a Gerry Bruno, passando per tecnici, collaboratori e responsabili dell’emittente.

Il tutto accompagnato da repertori d’archivio con spezzoni di programmi quali il Bingoo, il Pomofiore o la Bustarella, sketch comici di Teocoli e Massimo Boldi, Gaspare e Zuzzurro, Ric e Gian, i Gufi, solo per citarne alcuni.

Il regista Marco Pugno ha così commentato questo tributo:«Avevamo un’idea di percorso, volevamo che questa storia fosse sì raccontata dai protagonisti di allora, ma che nel contempo le immagini potessero, più di ogni parola, spiegare quell’impresa. È proprio sull’impresa Antenna 3 che abbiamo voluto sviluppare il racconto. L’impresa di aver creato

per primi in Italia l’industria televisiva privata, con mezzi, strutture, uomini mai messi in campo prima d’allora. L’impresa di aver trasformato l’investimento pubblicitario tradizionale in una nuova opportunità di business sul territorio.

L’impresa di aver inventato un nuovo linguaggio televisivo, che ha trovato nell’intrattenimento il suo punto massimo di sperimentazione. In questo modo abbiamo potuto ripercorrere la nascita della tv commerciale in Italia. Questa è una storia che meritava di essere raccontata, un tributo che, non a caso, arriva dalla mia generazione “anni 70”. Io, come tanti “uomini di televisione”, ho scelto e sognato di fare questo lavoro guardando la tv di Renzo Villa.»

La proiezione del docufilm sarà seguita da un talk show condotto da Mauro della Porta Raffo a cui prenderanno parte personaggi dello spettacolo che hanno collaborato con Antenna 3 come Patrizia Cecchi (partner di Ric e Gian in tutte le loro apparizioni ad Antenna 3), il regista Marco Pugno, Wally Giambelli, moglie di Renzo Villa e presidente dell’associazione.

Sarà inoltre possibile visitare nei locali della Pro Loco la mostra “Ti ricordi quella sera?” dove saranno esposti cimeli legati all’emittente televisiva, alcuni premi ricevuti nonché un’accurata rassegna stampa. Materiale raccolto e messo a disposizione dall’Associazione Amici di Renzo Villa.

Al termine dell’evento sarà possibile partecipare all’apericena organizzato dalla Pro Loco Azzio.

Appuntamento quindi domenica 9 settembre alle ore 17.00 ad Azzio, viale Cadorna 3. Maggiori informazioni ed approfondimenti sulla pagina Facebook della Pro Loco Azzio e sul sito web www.prolocoazzio.it .