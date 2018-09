Rombano le due ruote d’epoca, torna la Sei Giorni di Varese

Nella terra che ha visto nascere grandi Case e memorabili moto, torna la rievocazione dell’International Six Days 1951 che ha reso celebre Varese nel mondo. Cavalcata divertente, concorso d’eleganza, prove di regolarità, abilità e precisione, partenza e arrivo nel centro di Varese. Saranno 150 km tra valli e laghi con moto storiche fino al 1998 e moderne (solo Vespa Sei Giorni e SuperCau), salendo a Forcora e Arcumeggia, fiancheggiando lago di Monate e Verbano, condividendo l’amore per il motorismo storico.

Organizza il club Auto Moto Storiche Varese con la collaborazione di Varese Terra di Moto e Vespa Club Rho “Giuseppe Cau”. Patrocinio a cura di Comune di Varese, Camera di Commercio Varese e Varese Sport Commission.

La prima edizione di questa manifestazione è avvenuta nel 2011; quest’anno ricorrerà proprio in occasione della data dell’originale del 1951, che si svolse dal 18 al 23 settembre. Sabato 22 settembre è la data scelta dagli organizzatori per il 2018.

Alla conferenza stampa di presentazione, il primoa prendere parola è stato il presidente Auto Moto Storiche Varese, Angelo De Giorgi: «Il nostro club nasce nel 1989 con pochissimi soci. Oggi siamo a quota 1000 – veri – nel 2007 abbiamo ottenuto la fidelizzazione all’Asi che ci permette di essere rappresentativi e aiutare i nostri soci. Facciamo soprattutto attività culturali, ma anche di servizio. Aiutiamo all’organizzazione della Varese – Campo dei Fiori per le auto, ci occupiamo inoltre l’evento “Guidando l’Arte” per collegare i motori alla cultura».

«Sabato – prosegue De Giorgi – avremo concorrenti dal sud d’Italia, ma anche da tutta Europa; per noi vuol dire promozione del territorio. Questo piccolo evento, nato quasi per scherzo, porterà 80 appassionati in città. Ringrazio Varese Terra di Moto per averci affiancato con tanto entusiasmo per l’organizzazione di questo evento; è bello creare queste sinergie; Grazie inoltre a Swm che ci supporta; mi impegno in futuro a organizzare visite guidate nella ditta».

Ennio Marchesin di Swm e Varese Terra di Moto: «E’ emersa l’emozione della passione. ribadire quanto la provincia di Varese sia un’eccellenza nel mondo della moto. Siamo stati importanti, ma lo siamo ancora adesso; brava la Camera di Commercio che è stata catalizzatrice di questa passione formando Varese Terra di Moto. Oggi questo frutto riesce a organizzare questi eventi. Il territorio è la chiave che permette di far capire quanto il mondo del motociclismo possa essere un indotto».

Proprio il piazzale della fabbrica Swm di Biandronno ci saranno le prove cronometrate. Alberto Vaser di Auto Moto Storiche Varese spiega nel dettaglio quale sarà il tracciato che seguirà il corteo: «Il percorso si snoda tutto in territorio varesino. Da Varese andremo a Buguggiate, Belvedere si Azzate fino a Biandronno dalla Swm. Poi andremo a Cadrezzate dove l’associazione “Cadrezzate nel cuore” ci ospiterà per un aperitivo. Faremo poi il lago via Laveno, Luino, Maccagno, prima di salire verso il passo Forcora con pausa pranzo al Pian del Lares. Scenderemo ancora verso Luino, ma torneremo verso il passo di Arcumeggia, poi Brinzio e rientro a Varese dove ci sarà un concorso di eleganza. La premiazione in Camera di Commercio chiuderanno verso le ore 19.30».

Valerio Paparazzo Vespa Club di Rho “Giuseppe Cau”, che vinse l’edizione del 1951 della Sei Giorni di Varese: «Con il club varesino c’è stato subito grande feeling e nel 2011 abbiamo subito formato la squadra per partecipare alla prima edizione. Sono contento di partecipare a questo evento perché è davvero una rievocazione storica in paesaggi splendidi, senza correre e in completa sicurezza».