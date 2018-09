Da scoprire al Monastero “La valigia delle carabattole”

Si conclude domenica 16 settembre, con l’incontro dedicato a “La valigia delle carabattole” di Ljudmila Petrusevskaja, il breve ciclo di intcontri dedicati alla letteratura per l’infanzia “Mi racconti una storia?” promosso dal Monastero di Torba e dedicato agli albi illustrati di Orecchio Acerbo. Domenica 16 settembre, alle ore 15, i bambini sono invitati a scoprire “La valigia delle carabattole” di Ljudmila Petrusevskaja, illustrazioni di Luci Gutiérrez, traduzione di Raffaella Belletti.

Cosa succede se notiamo qualcuno che non abbandona mai e poi mai la sua valigia? Una valigia misteriosa diventa così improvvisamente l’oggetto del desiderio di molti, che vogliono assolutamente entrarne in possesso, costi quel che costi.

Una storia visionaria per riflettere con ironia sulla smania di avere qualcosa per poi scoprire che non sempre ci rende felici come ci aspettavamo.

Lettura e attività a cura di Chiara Senesi. Attività per bambini tra 7 e 10 anni, su prenotazione: faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301

Biglietti (ingresso + attività): 8€; ridotto 3€ per Iscritti FAI e residenti Gornate Olona

Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria: 7€ intero; gratuito per iscritti FAI e residenti Gornate Olona.