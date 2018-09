Si apre una voragine nell’asfalto, chiusa la SP 27

Una voragine si è aperta nell’asfalto della SP 27 a Golasecca. Il cedimento è avvenuto al centro della carreggiata e la strada è stata chiusa.

Spiega il sindaco di Golasecca, Claudio Ventimiglia, che il problema è avvenuto «all’intersezione da via Roma in direzione Sesto Calende» e che la strada «è stata chiusa totalmente al traffico, sino al ripristino e rimessa in sicurezza della stessa da parte dell’ente proprietario, la Provincia».

Un problema non da poco per gli automobilisti che quotidianamente transitano da quella strada. «Invito i cittadini che devono recarsi a Somma Lombardo e a Golasecca ad usare il percorso attraverso la Statale del Sempione» spiega l’assessore di Sesto Calende, Edoardo Favaron: «Il mio assessorato di concerto con Polizia Locale ha posizionato transenne in prossimità dell’incrocio con viale Ticino con deviazione e più oltre in via Golasecca con deviazione per via Sculati».

Notizie più precise sui tempi della riapertura si avranno domani dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia.