Elezioni Golasecca, Rossella Bosco: “Vogliamo un Comune basato sull’ascolto”

«La nostra scelta è stata fatta al contrario: prima abbiamo creato un gruppo eterogeneo per età ed esperienze, poi abbiamo individuato il candidato». Rossella Bosco corre per la carica di sindaco con la Golasecca in Vita, portando con sé l’esperienza maturata come consigliere di maggioranza uscente ma proponendo un approccio rinnovato. Al centro del programma, strutturato su sei verbi chiave, spicca la volontà di trasformare il rapporto tra cittadino e istituzioni attraverso uno sportello di ascolto diretto.

Lei fa parte dell’attuale amministrazione: cosa rappresenta questa nuova lista?

«Siamo in quattro della squadra attuale a rimetterci in discussione, consapevoli di quanto di buono è stato fatto ma anche che si può fare molto di più integrando nuove competenze. Abbiamo scelto un approccio “pop” e alternativo perché crediamo che la comunicazione debba essere reciproca e costante. La nostra lista punta sulla continuità e sulla progettualità a lungo termine, con componenti tra i 35 e i 50 anni e due giovanissimi che intendono crescere politicamente per il bene del paese ».

Sicurezza e gestione del territorio: quali sono le vostre priorità operative?

«Golasecca è ancora un’isola felice, ma servono interventi mirati come il potenziamento dell’illuminazione pubblica per eliminare le zone d’ombra e una rete più stretta con i comuni limitrofi per il presidio. Sul fronte del decoro, vogliamo attivare il progetto “Sociale al Quadrato”: attraverso un bando, una società sponsorizzerà l’inserimento di persone fragili o diversamente abili per lo svuotamento dei cestini e lo spazzamento delle strade. È un modo per avere un paese più pulito e, allo stesso tempo, favorire l’inclusione sociale ».

Come intendete affrontare la sfida del commercio e del rilancio turistico?

«Non basta ridurre le tasse comunali; per aiutare i negozi bisogna portare clienti. Vogliamo creare eventi che coinvolgano le associazioni locali, capaci di attirare migliaia di persone come già accaduto per Halloween o le giornate del FAI. Inoltre, intendiamo istituire mercati agricoli a chilometro zero in zone che non sottraggano parcheggi, per offrire nuove opportunità di acquisto e favorire la socialità, che in un piccolo centro è essenziale ».

Malpensa resta un tema critico. Qual è la strategia di “Golasecca in Vita”?

«Malpensa è un gigante che porta indotto ma criticità per la salute. Da soli si fa poco, per questo continueremo a supportare economicamente e tecnicamente il comitato “Vivere Golasecca”. Recentemente abbiamo stanziato fondi per una centralina di rilevazione del rumore attiva per oltre un anno. L’obiettivo è partecipare attivamente ai tavoli dove si decide, non solo come oratori, per tutelare i nostri concittadini ».

Cosa dovrebbe spingere un elettore a votare per la vostra lista?

«Gli elettori non sceglierebbero Rossella Bosco, ma il gruppo “Golasecca in Vita”. Siamo una squadra dinamica, con tanta voglia di fare e un forte senso di responsabilità. Non abbiamo elencato curriculum, ma abbiamo creato eventi per farci conoscere di persona e mostrare le nostre competenze sul campo. L’unico modo per capire cosa possiamo fare è venire a incontrarci e confrontarsi con noi ».

Nel corso dell’intervista ci siamo dimenticati di chiedere gli appuntamenti elettorali della lista Golasecca InVita, cosa che invece abbiamo fatto per le altre liste. Li riportiamo qui in calce:

Venerdì 15 maggio (ore 18:30): Aperitivo in Villa Marchese (viale delle Scuole, 2) per approfondire i punti programmatici in un clima sereno.

Sabato 16 maggio (ore 14:30-18:30): In Piazza Libertà spazio al divertimento intergenerazionale con i “Giochi di una Volta”, evento organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il Dado d’Oro”. I giochi di una volta quelli che non hanno bisogno di schemi, ma solo di un po’ di spazio e della voglia di stare insieme. Un’occasione semplice e preziosa in cui i bambini, giovani, adulti e anziani si ritrovano, giocano e si divertono fianco a fianco. Inoltre, sarà presente un laboratorio di arte espressiva aperto a tutti. Durante il pomeriggio sarà possibile degustare una merenda offerta da “Pizzeria La Lanterna”.

Domenica 17 maggio (ore 9:30): Colazione politica presso il bar “Cocco” in Piazza I Maggio.

Venerdì 23 maggio (ore 20:30): Serata di chiusura della campagna elettorale presso la Sala Civica di Piazza Libertà.