Elezioni Golasecca, Gianni Bullo: “Il denaro pubblico è sacro”

«Il denaro pubblico è sacro: vogliamo persone che lo rispettino e lo facciano tornare ai cittadini attraverso opere e servizi». Gianni Bullo corre per la fascia tricolore di Golasecca alla guida de Le Rondini, una lista civica nata dalla volontà di un gruppo di cittadini di restituire valore al territorio in cui sono cresciuti. Dopo un anno e mezzo di preparazione e la stesura del programma programma, il candidato analizza le priorità per il futuro del Comune, mettendo al centro la competenza tecnica e la moralità della sua lista.

Perché ha deciso di candidarsi e quali criteri hanno guidato la formazione della sua lista?

«Quando ho smesso di lavorare un anno e mezzo fa ho sentito il dovere di fare qualcosa di concreto per questo paese che ci ha dato tanto. La lista è composta da persone di qualità, moralmente sane. Abbiamo cercato competenze specifiche anche fuori dai confini comunali, come nel caso di un architetto di Sesto Calende, perché per amministrare bene servono professionisti preparati. La nostra possibile giunta in caso di vittoria? Non abbiamo persone da accontentare o pretese di posizioni particolari: sceglieremo i ruoli solo nell’interesse della comunità».

Malpensa e Parco del Ticino: come si conciliano sviluppo e salute?

«Golasecca subisce il disturbo di due rotte di decollo e siamo preoccupati per l’inquinamento e la salute. Non chiediamo la chiusura dell’aeroporto, ma serve un equilibrio. Il Parco del Ticino è un ecosistema millenario che non può essere stravolto da un’espansione senza limiti. Ci batteremo sui tavoli istituzionali e nel consorzio dei comuni per fissare termini precisi di sviluppo. Potrei occuparmene io personalmente, ma valuteremo le deleghe in base alle competenze e al tempo a disposizione».

Quali interventi intendete attuare per la sicurezza e il controllo del territorio?

«Verificheremo gli impianti di videosorveglianza e renderemo operativo il controllo del vicinato, che oggi esiste solo sulla carta. L’obiettivo è un presidio più efficace, puntando ad aggiungere un secondo vigile urbano e collaborando strettamente con i comuni vicini come Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo. Il rispetto della legalità deve essere preteso da tutti».

Commercio e servizi: che soluzioni proponete per i piccoli paesi come Golasecca?

«C’è un processo di desertificazione che colpisce chi non può spostarsi. La tecnologia è utile, ma non dobbiamo dimenticare gli ottantenni che non hanno un computer o faticano con le app. Il Comune deve aiutare chi è in difficoltà. Per questo inseriremo la figura del “maggiordomo di paese”: una persona di riferimento che assista i cittadini nelle pratiche quotidiane e nei problemi essenziali».

Quattro liste in campo e molti giovani coinvolti. Come vede questo scenario?

«È un fatto molto positivo, la gente ha libertà di scelta. Vedere tanti giovani desiderosi di impegnarsi è fondamentale perché il futuro è nelle loro mani. Spesso i ragazzi sono in difficoltà in un mondo complicato; il Comune deve essere un supporto per aiutarli a trovare la loro strada».