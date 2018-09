Si finge un parente e tenta di truffare un’anziana donna

Un’altra tentata truffa telefonica ai danni di un’anziana donna.

E’ successo oggi pomeriggio a Varese. Un uomo, dalla voce giovanile, ha telefonanto a casa di un’anziana signora, fingendo di essere il marito di sua nipote e chiedendo con urgenza del denaro per acquistare una casa all’asta.

Nemmeno quando la signora si è insospettita perché non riconosceva la voce del presunto nipote, il truffatore ha desistito e ha risposto di avere un brutto raffreddore.

Sono seguite una serie di domande da parte della signora, domande a cui l’uomo rispondeva in modo vago ma plausibile.

Già insospettita, la signora quando si è sentita chiedere tutto quel denaro e quando lo sconosciuto le ha detto che sarebbe passato a casa sua a prendere i soldi, ha rotto gli indugi e ha tagliato corto, dicendo che stava aspettando un congiunto che sarebbe arrivato quanto prima. A questo punto il truffatore ha rapidamente riagganciato.

L’episodio è stato subito segnalato alle Forze dell’ordine dai familiari dell’anziana ma non sprovveduta signora, i quali hanno voluto rendere noto quanto accaduto per mettere in guardia altre persone ignare.

