Si scontra con un’auto, motociclista giù dalla riva

Incidente stradale nel pomeriggio tra Gazzada Schianno e Lozza.

Poco dopo le 17 una moto e un’auto si sono scontrate in via per Lozza, e ad avere la peggio come sempre è stato il motociclista, sbalzato dalla sella e finito giù dalla riva che corre ai lati della strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza della Croce di Varese con il supporto dell’automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Il motociclista, un uomo di 57 anni, è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Rallentamenti e code hanno reso difficoltoso il traffico nella zona.