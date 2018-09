Sport e shopping: weekend movimentato a Legnano

Il centro di Legnano torna a trasformarsi in palestra a cielo aperto con la “Domenica dello sport” in programma il 9 settembre, dalle 10 alle 18. Alla sesta edizione dell’iniziativa hanno aderito 48 società sportive, pronte a incontrare i cittadini di ogni età, in particolare i più giovani, per informare sulle proprie attività, raccogliere iscrizioni, dare vita a esibizioni dimostrative e offrire al pubblico la possibilità di cimentarsi in prove pratiche.

La “Domenica dello sport” si svolgerà contemporaneamente al primo “Sbaracco” organizzato da Comune, Confcommercio e Legnano On – Distretto del commercio, una due giorni, a partire dal pomeriggio di sabato 8 settembre, quando interverranno i musicisti della scuola Niccolò Paganini, dedicata allo shopping di fine stagione.

Due iniziative per quanti amano spostarsi e vivere la città utilizzando la bicicletta: l’asta delle biciclette trovate sul territorio comunale nel cortile del cinema Ratti (sabato dalle 8.30 alle 12.30, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune) e la biciclettata per famiglie patrocinata dalla Famiglia Legnanese con Sigma Club e il supporto dell’U.S. Legnanese, tre chilometri e mezzo con partenza (alle 10.30) e arrivo a villa Jucker, sfruttando le piste ciclabili in direzione Castello.

Per consentire lo svolgimento della “Domenica dello sport”, sarà istituito il divieto di sosta in piazza Europa, largo Tosi, piazza don Sturzo (nella parte rialzata) e via Corridoni mentre sarà vietato anche ai possessori di pass il transito con veicoli a motore nel perimetro della Zona a Traffico Limitato compreso tra le vie Giussano, Banfi, Buozzi, Ratti, Carroccio, Milano, Diaz, Lampugnani, Sempione, Tirinnanzi, Musazzi, Pontida, Della Vittoria e Micca (le deroghe sono elencate nell’allegato all’ordinanza 325 del 3 settembre, pubblicata sul sito internet comunale).