Una “sweet stout” vince il Concorso Malto Gradimento

È la “NeroLatte”, una sweet stout (le stout sono birre di origine britannica, la più famosa è la Guinness; questa versione è ammorbidita dall’uso del lattosio), la vincitrice del Concorso Malto Gradimento dedicato ai birrai casalinghi.

Il concorso, organizzato dal blog di VareseNews (curato da Damiano Franzetti) che da tanti anni si occupa di birre, è giunto alla 7a edizione e si è disputato nel pomeriggio di sabato 1 settembre a Morosolo, all’interno della festa “Morosoccer”. Compito non semplice per i sei giudici – tutti professionisti del settore, seppur in diversi ambiti – che hanno faticato a scegliere la miglior birra fatta in casa.

Alla fine l’ha spuntata proprio la NeroLatte realizzata dal gruppo di homebrewers “Birrai di mezzo” formato da Matteo Colombo, Fabio Mauri, Ivano Massari e Michele Palmeri, tutte vecchie conoscenze del concorso, per la prima volta andati sul podio.

Battuta di un soffio la concorrenza di Matteo Bollani di Galliate (Novara), con la sua tripel (birre di ispirazione belga, dorate e dall’alto contenuto alcolico) Tri-Solt. I vincitori realizzeranno la NeroLatte sull’impianto professionale del birrificio The Wall di Venegono Inferiore, primo premio che ormai da quattro anni è l’obiettivo dei tanti homebrewers della zona.