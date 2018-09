È tempo di Legnano Night Run

E’ stata presentata oggi in conferenza stampa la quattordicesima edizione della “Legnano night run”, in programma nella serata del 14 settembre, con partenza e arrivo in viale Toselli.

Iscrizioni che dovrebbero attestarsi intorno a quota 2.400, stesso percorso dell’anno passato,“Junior run” per i più giovani, gadget, festa all’arrivo, presenza di associazioni e realtà con finalità sociali e umanitarie: questi gli elementi principali della manifestazione, nel rispetto di una formula consolidata.

Con qualche novità, illustrata da Maurizio Pinciroli, in rappresentanza del Club Alpino Italiano, organizzatore dell’evento con il Comune: «Avremo anche una “street workout”, poco più di quattro chilometri con altrettante stazioni fitness, da percorrere camminando e con cuffie alle orecchie. I partecipanti ascolteranno musica, indicazioni sugli esercizi da compiere e il racconto delle zone della città attraversate. Slogan di questa edizione è “Io sono Legnano night run”, perché questa manifestazione è delle persone che corrono».

Durante l’incontro con i giornalisti, il sindaco, Gianbattista Fratus, ha ricordato l’esordio della corsa (allora era assessore) e si è augurato che anche quest’anno «la gente esca di casa e frequenti la nostra città», prima di ringraziare, con l’assessore allo Sport, Franco Colombo, fra i partenti, tutti coloro che rendono possibile l’evento: volontari, sponsor, Protezione Civile, personale del Comune e delle forze dell’ordine. La presidente del Cai, Silvia Bonari, ha sottolineato l’attrattività dell’iniziativa, per la città e per il Club, su «tante persone che in montagna non vengono ma si presentano apposta per la “Legnano night run”».

Roberto Scazzosi, presidente Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor dell’evento, ha parlato di «risultati che con il tempo vanno crescendo. Merito di chi si è impegnato e continua a farlo».

Informazioni dettagliate su iscrizioni, percorsi, ritiro del pacco gara e orari sul sito www.legnanorun.com.