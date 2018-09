Torna la consegna del kit per la raccolta differenziata, con qualche novità

(nella foto: Dino de Simone, Fabrizio Mirabelli, Pierpaolo Torelli)

Sono in consegna ai varesini le lettere con QR code identificativo inviata da Acsm-Agam Ambiente per poter ritirare il kit di sacchi, come sempre gratuito, nella zona che ciascuno troverà più comoda: la postazione di consegna, infatti, come negli anni passati è itinerante.

DOVE RITIRARE I SACCHI

I sacchi si troveranno la prima settimana alla Schiranna, la seconda settimana davanti allo Stadio, giungerà la terza settimana alle Bustecche, la quarta settimana davanti al Teatro e infine concluderà la distribuzione, nella settimana a cavallo di novembre, presso la Sede operativa di Acsm-Agam Ambiente (Già Aspem Ambiente) in via Tintoretto.

Importante portare la lettera ricevuta: il QR code lì contenuto consentirà la registrazione dell’avvenuto ritiro; in caso di impedimento del titolare dell’utenza, la lettera dispone di uno spazio da compilare per delegare altri al ritiro, indicando nome e cognome del delegato. La raccomandazione è di consegnare la lettera intera.

KIT ADATTATI ALLA DIMENSIONE DELLE FAMIGLIE

Come lo scorso anno, i kit tengono conto della dimensione del nucleo famigliare (1 persona, da 2 a 4, da 5 a oltre) e della suddivisione numerica dei sacchi: l’aumento della percentuale di raccolta differenziata ha convinto l’azienda a consegnare più sacchi per la raccolta della plastica rispetto a quelli per il rifiuto indifferenziato.

CAMBIA LA RACCOLTA IN CENTRO VARESE

Dal 1° ottobre poi è in arrivo un’importante novità per la città: cambiano i giorni di raccolta della plastica in centro Varese. All’interno del percorso di ascolto e coinvolgimento avviato da ASPEM Ambiente e Comune di Varese, era emersa la richiesta delle attività commerciali del centro città di spostare la raccolta della plastica del sabato sera ad altro giorno settimanale: L’Azienda ha risposto positivamente a tale richiesta e, a parità di sacchi consegnati agli utenti, nel centro storico i nuovi giorni di raccolta saranno il lunedì, martedì, giovedì e venerdì,

gli utenti del semicentro zona 14 A di lunedì e di giovedì, quelli del semicentro zona 14 C di martedì e di venerdì.

Possibilità quindi dal 1° ottobre di scegliere in centro città il giorno più comodo in cui esporre la plastica, tenendo però a mente che il numero di sacchi consegnati è il medesimo dello scorso anno.

Leggi anche Varese - Niente più sacchi gialli in centro il sabato sera

Le novità sono state presentate questa mattina, 19 settembre, durante una conferenza in cui erano presenti Dino De Simone, assessore all’Ambiente del Comune di Varese, l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin, Fabrizio Mirabelli, presidente Acsm Agam Ambiente, Pierpaolo Torelli, amministratore delegato Acsm Agam Ambiente e alcuni volontari delle Guardie ecologiche di Varese.