Tornano i burattini dopo la pioggia di luglio

L’evento dei burattini, come da tradizione, si sarebbe dovuto svolgere in piazza Cairoli il 26 luglio; purtroppo il temporale a pochi minuti dall’inizio ha tolto il piacere di immergersi in una meravigliosa storia narrata da Gabriella Roggero.

Alcuni bambini hanno pianto e pertanto era imprescindibile riproporre lo spettacolo quanto prima. E l’occasione più prossima è stata appunto la festa patronale di Azzate, domenica 9 settembre ore 21.00 presso Villa Mazzocchi.

La Compagnia Roggero porterà “in viaggio” tutti i bambini della piazza, con la storia della bambina Natalì che era proprio nata-lì, in quella parte di mondo della Regina NataQui dove il cielo è il più azzurro e il mare ha il colore dello smeraldo…

Un posto fantastico ma con un drago cattivo che porta carestia, fame e sete. Natalì lascia a malincuore l’amata terra trovandosi poi in un paese sconosciuto dove l’accoglieranno diffidenza e pregiudizi.

Ma grazie all’amore ricevuto dai genitori, agli insegnamenti dei suoi nonni e tantissimi nuovi amici, Natalì riporterà la libertà alla buona Regina NataQui e a tutto il suo popolo fino ad allora oppresso dal drago; con la speranza di vivere in un mondo dove nessuno si debba sentire “straniero” ne Qui, ne Lì.

Lo spettacolo di burattini e figura è adatto per bambini dai 4 anni.