Tragedia in paese: anziano muore cadendo da un albero

Alla fine neppure i medici dell’elisoccorso che a lungo ha sorvolato la zona per trasportare sul posto il personale sanitario sono riusciti a salvargli la vita: un uomo di 77 anni è caduto mentre su di una scala stava lavorando al taglio di un albero, ed è morto questo pomeriggio, martedì 4 settembre. Non è chiaro se la caduta sia da attribuirsi ad un malore o ad una mossa maldestra.

Il fatto è avvenuto in via Bravo Livio, frazione Pozzolo, non distante dalla strada del Lazzaretto. Da una prima ricostruzione sommaria sembra che l’anziano fosse alle prese con un albero, un pino, verso le 15 e poco dopo è avvenuto il volo.

Sono stati chiamati i soccorsi, arrivati con ambulanza ed elicottero. Nel frattempo si muovevano anche i militari dell’arma della locale stazione. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La zona dove è avvenuta la tragedia è un’area verde in un tranquillo quartiere residenziale che si incontra superando Armino, e proseguendo verso il centro paese, nella parte a sinistra, verso la montagna.

Il fatto è accaduto in un ampio prato sulla strada che porta alla località Cà dei Monti.