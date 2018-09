Truffatore recidivo, 62enne in manette

Un 62enne cittadino italiano è stato arrestato a Losone, in Canton Ticino, perchè sospettato di aver nuovamente commesso delle truffe.

Già oggetto di un divieto di entrata in Svizzera valido fino al febbraio 2022, l’uomo non solo se ne sarebbe infischiato di questa disposizione, ma avrebbe ripreso a commettere delle truffe con modalità analoghe a quelle per cui, nel maggio 2014, era già stato condannato a 16 mesi di detenzione da una Corte delle assise Correzionali.

Avvalendosi di una serie di sotterfugi (problemi di salute o difficoltà di varia natura prive di fondamento) e presentandosi anche sotto falso nome, avrebbe in particolare ottenuto in più occasioni dei prestiti in denaro da varie persone, compresi degli anziani.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di truffa per mestiere, entrata e soggiorno illegale nonché furto.

L’arresto è scattato a seguito di un mandato di cattura e la misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Andrea Maria Balerna ed è condotta dalla Polizia cantonale per il tramite del Commissariato di Locarno. Gli accertamenti proseguono al fine di chiarire se vi siano state eventuali altre vittime.