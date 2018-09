Ultimi test per la Openjobmetis: a Cividale è sfida a Pistoia

Termina a Cividale del Friuli il cammino precampionato della Pallacanestro Varese che fino a questo momento ha svolto una preparazione positiva sia nella tenuta fisica (ricordate l’ecatombe di due estati fa?) sia nei risultati, al netto di molte partite giocate contro squadre di A2.

Il “Memorial Pajetta” sarà dunque l’occasione di una rifinitura contro almeno un’avversaria di categoria, la Oriora Pistoia, ex squadra del playmaker varesino Ronald Moore. Il regista americano è, tra l’altro, uno dei più attesi al salto in campionato: giocatore di solida esperienza italiana, Moore finora non ha quasi mai incantato così come Archie, altra pedina che in quest’ultima settimana dovrà per forza “accendere i razzi” in vista dell’esordio in Serie A.

La Openjobmetis e Pistoia si sfideranno a partire dalle ore 19 mentre a seguire il programma del “Pajetta” propone il match tra la Virtus Bologna e la GSA Udine, società che organizza il torneo e che di fatto gioca in casa (unico team di A2 presente). Sabato le due finali alle 18 e alle 20,15: la Segafredo è probabilmente la favorita per la vittoria finale e un test contro i bolognesi potrebbe anche essere il più probante per la squadra di Caja in vista del campionato. Sempre che – cosa da non escludere – gli staff tecnici non decidano di “nascondere” le proprie squadre con rotazioni inusuali o con carichi di lavoro pesanti in allenamento. Come noto, vale tutto pur di mettere un po’ di fumo negli occhi alle avversarie.

E a proposito di avversarie, la prima rivale di Varese – la Germani Brescia – punta forte alla Supercoppa organizzata in casa per sfruttare al meglio il rinnovatissimo PalaLeonessa. La formula del primo trofeo ufficiale della stagione è quella delle Final Four: sabato si sfidano i vincitori della Coppa Italia – la Fiat Torino – e Trento, finalista in campionato (ore 18); a seguire i tricolori della AX Armani Exchange Milano e, appunto, Brescia (finalista di Coppa nel 2018). Domenica alle 18 la finalissima.