Un corso per diventare volontari al Cva

Ci sono tante occasioni per aiutare gli altri, tante quante sono le attività offerte dal Cva – Corpo volontari ambulanze di Angera che organizza un nuovo corso per volontari.

Ma attenzione: non c’è solo l’urgenza medica fra le proposte. Diverse sono le attività che si potranno fare da volontari, come il trasporto semplice in ambulanza.

Un corso organizzato in moduli che consentirà a chiunque di potersi affacciare al mondo del volontariato.

La prima lezione è in programma per lunedì 17 settembre alle 20.45 in via Fontana Mora, 24 a Sesto Calende.

LA PAGINA FACEBOOK