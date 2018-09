Un settembre con tanti eventi a Cavaria con Premezzo

Settembre è un mese ricco di iniziative a Cavaria con Premezzo, eventi che interessano diversi ambiti culturali: letteratura e lettura, mostre d’arte, musica e sport.

«Martedì 18 settembre non potrete mancare alla presentazione del libro ”Ne vale sempre la pena: il dottor Sorriso, i suoi pazienti e il vero valore della vita”» spiega l’assessore alla cultura e allo sport Daniela Rabolli. «Il libro è scritto da Momcilo Jankovic e Salvatore Vitellino e sarà presentato da Karen Emilie Croce e Giuseppe Martorana, medici vicini e sensibili alle problematiche che si incontrano nei reparti di oncologia pediatrica. Non poteva mancare la lettura di alcuni estratti del libro con la voce narrante dell’attore Maurizio Albè, componente della compagnia teatrale “I Legnanesi”. Appuntamento all’Antico Palazzo Comunale di via Ronchetti 324, alle 21.

«Il giorno successivo, cioè il 19 settembre, alle ore 18.15 vi aspetteremo in via Fermi, presso la Biblioteca Comunale, con un aperitivo accompagnato dai brani musicali suonati dagli alunni della Scuola Secondaria di Cavaria; il suono, la musica di violino, tastiera e chitarra renderanno ancora più invitanti e gustosi gli stuzzichini proposti come aperitivo. Un modo originale per dare inizio a un nuovo anno di letture e cultura insieme!»

Per finire, dal 22 al 30 settembre nella Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale di via Ronchetti, 324, verrà presentata “La Pittura Teoretica di Idillio Pozzi”: si tratta di un’arte speculativa dei Sistemi del Mondo in un immaginario di prospettive e colori, dipinti pertinenti l’insegnamento di varie discipline scolastiche. Alcune opere saranno donate al Polo Scolastico “E. Fermi” e al Comune di Cavaria con Premezzo.

Si è invece svolto domenica 16 settembre il torneo ormai quasi ventennale in ricordo di un atleta scomparso che ha portato il basket a Cavaria con Premezzo: il Trofeo Schizzarotto.