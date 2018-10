“Abbattere i muri di separazione. Per una Chiesa fino ai confini della terra”: è il titolo generale della Lectio divina del Decanato di Legnano che, come ogni anno, è proposta in collaborazione con l’Azione cattolica.

Gli incontri, che saranno guidati da don Fabio Biancaniello (parroco di San Paolo – Legnano) una volta al mese, prenderanno avvio giovedì 11 ottobre e proseguiranno fino a febbraio. La Lectio sarà ospitata nella chiesa di Sant’Erasmo, in corso Sempione 32 a Legnano. Il primo appuntamento (ore 21.00) avrà per titolo: “Il disegno d’amore di Dio”. Le date successive saranno: 15 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio, 21 febbraio.