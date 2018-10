Botte e percosse durante il soccorso: aggrediti due equipaggi del 118

Brutta avventura per due equipaggi del 118 intervenuti in soccorso di altrettanti pazienti. Al loro arrivo, al posto di occuparsi della persona in difficoltà, hanno dovuto evitare botte e minacce. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 21 ottobre, quasi in contemporanea.

Il primo mezzo di soccorso è arrivato ad Azzate dove alcuni passanti avevano chiamato il 112 per chiedere di soccorrere un uomo visibilmente in difficoltà. Gli operatori sanitari, appena hanno avvicinato l’uomo, sono stati aggrediti e hanno dovuto ricorrere ai rinforzi per contenere la persona e trasportarla al pronto soccorso.

Identico copione a Busto Arsizio dove l’equipaggio di un’ambulanza è entrato in casa di una persona in difficoltà. Anche in questo caso, ha subito un’aggressione e si è chiuso nel bagno per evitare il peggio. L’agitazione del paziente è poi continuato in pronto soccorso dove ha continuato a manifestare un atteggiamento violento contro gli operatori.

« Spiace dove assistere a questi episodi – commenta il responsabile del 118 di Varese Guido Garzena – Purtroppo si moltiplicano situazioni delicate e, a volte, pericolose dove i nostri operatori arrivano e, invece di soccorrere, devono proteggersi. Soprattutto i più giovani sono in difficoltà e, nei weekend, avere ragazzi volontari in ambulanza è abbastanza normale. Il clima di violenza è un problema serio che va affrontato con decisione. Inoltre, se un equipaggio viene messo in condizione di non operare, a rimetterci è tutto il sistema di soccorso del 118 e il territorio viene sguarnito».

Fortunatamente, in entrambi i casi l’intervento si è concluso solo con tanto spavento.