Al Sueño la festa per Halloween è “latina”

La grande festa popolare di origine celtica, tipica degli Stati Uniti e del Canada, che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre è in arrivo al “Sueño” di Gallarate, il locale che fa rivivere ai tanti appassionati del Latinfiexpo le emozioni dell’estate.

Mercoledi 31 ottobre, per la notte più tenebrosa dell’anno, il Sueño propone ai suoi aficionados, una grande festa a tema con illusioni funeste, travestimenti macabri e scenografie che richiamano i simboli di questa ricorrenza diventata, anche in Italia, occasione di divertimento e scherzi per grandi e piccini.

Per coloro che vorranno cenare un menu, tutto particolare e da scoprire, delizierà la serata: entrée con “Occhi di zombie”, “Risotto di Halloween”, secondo piatto “Sembra morto ma non lo è” col contorno “Mostruoso”, il tutto accompagnato da musica e danze. Una notte speciale da non perdere con scherzi, scheletri, mostri, le tipiche zucche intagliate e illuminate all’interno e tutte le scenografie che richiamano i simboli di questa ricorrenza.

Ingresso cena ore 20:30 a 25 euro tutto compreso.

Ingresso dopo le 22:00: uomo 12 euro, donna 10 euro, con consumazione inclusa.