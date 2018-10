Al Tirinnanzi la stagione parte con Mozart

Legnano è orgogliosamente una delle città del tour in tredici città lombarde dedicato a Mozart, e alle composizioni che egli scrisse durante i suoi soggiorni milanesi: da qui il titolo, Mozart @ Milano. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) trascorse lunghi periodi di vita nel capoluogo lombardo. Vi arrivò a tredici anni accompagnato dal padre Leopold e ci tornò altre due volte. Qui entrò in contatto con G.B. Sammartini e la scuola sinfonica milanese, fondamentali per la crescita del compositore. Maria Teresa d’Austria in persona gli commissionò un’opera per le nozze del figlio, per l’occasione egli mise in musica L’Ascanio in Alba su libretto di Giuseppe Parini.

Al teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano, domenica 14 ottobre h. 17.00, l’Orchestra da Camera Ildebrando Pizzetti eseguirà anche il celeberrimo Exultate Jubilate. “M@M – Mozart a Milano” ha ottenuto il patrocinio di European Mozart Ways, costituito a Salisburgo nel 2002, con la missione di promuovere le collaborazioni artistiche, culturali e i luoghi incentrati su Mozart (Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, l’unico dedicato a un musicista).

Sul podio il giovane Direttore Enrico Saverio Pagano, fondatore dell’Orchestra e ideatore del progetto M@M, applaudito solo pochi mesi fa a Mantova in un impeccabile “Flauto Magico”. Si è esibito anche presso la Sala Nervi in Vaticano, in presenza di Papa Francesco. La soprano è Carlotta Colombo, giovane promessa del repertorio barocco, già amata alla Scala di Milano e in altri noti teatri.

Il programma:

Sinfonia K 74 in Sol maggiore - Se tutti i mali miei K 83- aria per soprano e orchestra

L’ombra de’ rami tuoi da Ascanio in Alba K 111- aria per soprano e orchestra -Sinfonia K 112 in Fa maggiore

Exultate jubilate! K 162- mottetto per soprano e orchestra – Sinfonia K 84 in Re maggiore

Una giovane orchestra, ma già celebre, che invita tutti i giovani a passare con loro questa domenica pomeriggio, come è sorprendentemente già successo nelle precedenti tappe lombarde di tale tour lombardo.

Biglietti: ogni mercoledì, venerdì e sabato (h. 16.00/19,00) presso la biglietteria del teatro- Piazza IV Novembre,Legnano

e da Disco Store- Galleria Ina- Piazza San Magno 4.

ON LINE- Sito MELARIDO STORE ( senza costo prevendita) e su VIVATICKET ( con costo prevendita per scelta posto)

Infoline: cell 331 7189086- biglietteria@melarido.it