Arresti per droga nel Novarese

Nel corso della serata di domenica, durante un servizio di controllo del territorio, i

carabinieri della Stazione di Trecate hanno tratto in arresto due cittadini gambiani

(K.A. classe 1999 e S.K. classe 1978, entrambi domiciliati a Trecate) con l’accusa di

detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Accadeva che nel pomeriggio i militari dopo aver sorpreso K. A. cedere ad un

“cliente” un involucro contenente 1 grammo di marijuana, davano corso ad una

meticolosa perquisizione domiciliare che consentiva il rinvenimento di complessivi gr.2,4 di cocaina e di gr. 740 di marijuana oltre a due bilancini di precisione ed a materiale atto al confezionamento delle dosi.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro ed a carico dei due fermati scattava l’arresto. Questa mattina ha avuto luogo l’udienza di convalida e per i due soggetti è stato disposto l’obbligo di permanere nel proprio domicilio dalle ore 20.00 alle ore 07.00.

Sempre in tema di contrasto alla diffusione degli stupefacenti altra operazione è stata condotta in Romentino dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito all’A.G. un 27enne del luogo che nel corso di una perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di nr. 17 involucri in cellophane, contenenti complessivi gr. 82 di marijuana, vario materiale atto al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di euro 420,00, in banconote di piccolo taglio, il tutto sottoposto a sequestro.