Aumentano i posti di lavoro con l’energia sostenibile

La Lombardia guida la classifica italiana delle regioni per numero di imprese ad energia sostenibile. Stando ai dati della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi del 2018, dei 17 miliardi nazionali di fatturato, 5 miliardi derivano dalle imprese a energia sostenibile che contano 46 mila addetti su 200 mila.

Tra le prime lombarde ci sono Brescia, Bergamo, Monza e Varese ma è Milano si aggiudica il primato per la maggiore concentrazione di imprese, oltre 4 mila e quasi 20 mila addetti, ed è cresciuta del 20% in circa cinque anni. In provincia di Varese il numero di addetti totali nel settore green arriva quasi a 3 mila, di cui la maggior parte (2.243) impiegati all’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, sugli oltre 29 mila della Lombardia e i 131 mila complessivi.

L’Italia, con 65 mila imprese nei settori collegati a energia e sostenibilità, vede così una crescita di + 1,2% in sei mesi e + 13% in cinque. Tra queste, dal 2013 al 2018 in Lombardia se ne sono avviate oltre 2 mila, arrivando a quota 13.108. Tra queste, quelle dedicate all’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria sono 9.474, di cui quasi 1.000 situate in provincia di Varese.

La Camera di Commercio è impegnata sui temi dell’energia e dell’ambiente e tende a sviluppare e promuovere progetti volti a incentivare la crescita delle imprese secondo un’ottica di sviluppo sostenibile, contribuendo attivamente a fornire assistenza informazione e orientamento su temi ambientali e amministrativi.

Per questo motivo è stato organizzato il congresso della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi in via Meravigli 9/b del 25 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17.30, dal titolo “Idrogeno: …il domani è già cominciato?” L’incontro si concentrerà particolarmente sugli aspetti normativi e tecnici dell’idrogeno quale vettore energetico nell’ambito dell’energia sostenibile.

“L’Unione Europea supporta lo sviluppo dell’idrogeno sostenibile, come vettore energetico che può contribuire alla decarbonizzazione. Una più ampia diffusione dell’utilizzo dell’idrogeno sostenibile può contribuire alla competitività dei nostri territori” afferma Attilio Marinetti, direttore generale di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’industria “Promuoviamo questo incontro per far conoscere alle imprese interessate le potenzialità di questo vettore energetico, su cui occorre proseguire in campo normativo, nella ricerca e nell’innovazione”.

Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria partner di Enterprise Europe Network è l’azienda partecipata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi che svolge attività di ricerca applicata, consulenza tecnico-scientifica e testing industriale e promuove e fornisce sul territorio servizi nell’ambito della progettazione europea e dei finanziamenti all’innovazione.