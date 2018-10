Furgone contromano si scontra con un’auto della Polizia, notte complicata sulla Pedemontana

Incidente nella notte, intorno alla 1 di sabato 20 ottobre, sulla Pedemontana all’altezza di Mozzate.

Un furgone guidato da un autista straniero, ubriaco, ha preso A36 in direzione Est tra Solbiate e Mozzate in contromano. Un’auto della Polizia nel tentativo di fermare la corsa del mezzo si è messa in mezzo alla careggiata all’interno di una galleria e ha bloccato la folle corsa del telonato. L’impatto ha fatto ruotare la macchina della polizia, che si è fermata di traverso dopo lo scontro col camion.



Tre i feriti, trasportati negli ospedali di Legnano e Varese in condizioni fortunatamente non gravi. Si tratta di due uomini di 28 anni e uno di 46. Sul posto per i rilevi e i soccorsi i sanitari della Croce Rossa, la Polstrada e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per qualche ora.