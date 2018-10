Banco Sardegna – Openjobmetis in diretta

Squadre in campo a partire da mezzogiorno al PalaSerradimigni per la seconda giornata di Serie A. Seguite e commentate con noi la partita nel liveblog di Varesenews.

Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti oppure usare gli hashtag #direttavn o #sassarivarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.