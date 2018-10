Caronnese, Coppa Italia e campagna abbonamenti

La LND ha comunicato che la partita valida per la Coppa Italia Serie D tra Caronnese e Villa D’Almè si disputerà mercoledì 10 ottobre alle

ore 15 al Centro Sportivo di Cesate.

Per l’occasione la società rossoblu ha decido di riservare a tutti i tifosi un angolo per l’acquisto degli abbonamenti, in vista della prima gara di campionato a Caronno Pertusella. Da domenica 14 ottobre, infatti, i rossoblu torneranno a casa in occasione della partita contro il Rezzato.

Due le tipologie di abbonamento. La tessera rossa è la tessera Vip: al prezzo di 150 euro la Caronnese offrirà ai suoi tifosi di accedere alla tribuna rossa centrale coperta. Con tessera rossa si avrà il

diritto di assistere a tutte le partite interne di Serie D e a tutte le partite interne della Juniores Nazionale. Inoltre, per quanto riguarda le partite interne di Serie D, il tesserato troverà già recapitata sulla propria poltrona personale la distinta delle formazioni della gara e il giornale Caronnese Calcio News.

La tessera blu è invece la tessera più flessibile offerta sul mercato con diverse modulazioni di tariffe: con soli 85 euro chi la sceglierà potrà accedere alla tribuna blu laterale coperta per assistere a tutte le partite interne di Serie D e della Juniores Nazionale. La tessera blu è offerta anche a 50 euro per gli over 65 e ridotti.

Per garantirsi subito un posto in prima fila si può inviare una email a segreteria@caronnese.it, acquistare direttamente la tessera alla segreteria dello stadio di Corso della Vittoria 999 o presentarsi direttamente in cassa

allo stadio prima delle partite ufficiali delle squadre rossoblù.

In alternativa, se si diventa cliente Unet – società del vice presidente Pirola – entro il 28 ottobre, ci sarà in regalo un abbonamento alla tribuna blu.