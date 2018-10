Cavallo o scherzetto: campus in maschera ad Halloween

Un Halloween non convenzionale quello proposto a dal Centro ippico Seprio che invita “vampiri e streghe” a passare l’intera giornata di venerdì 2 novembre in compagnia di pony e cavalli.

In occasione della chiusura scolastica per il ponte della festività dei morti, il centro propone ai bambini di trascorrere la giornata di venerdì 2 novembre al “Campus in maschera”, dalle ore 9 alle 17, nella sedi di via Cascina Tuss, a Gornate Olona per un’esperienza “da brividi” a contatto con i cavalli e la natura.

Per info costi e prenotazioni: Valentina, 3357264179.