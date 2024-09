Tragedia sul lavoro di Gornate, la CIGL: “Investire su prevenzione e sicurezza”

La morte di un lavoratore di 34 anni avvenuta ieri – lunedì 16 settembre – in una azienda di Gornate Olona, la Techno Mould, mentre stava effettuando un’attività di manutenzione, ha riaperto il dibattito sulla necessità di aumentare la sicurezza all’interno delle imprese.

Lo scrive anche la CGIL di Varese in un comunicato firmato da Matteo Tebaldo in rappresentanza della Filctem (il sindacato che si occupa dei lavoratori del settore chimica, tessile, energia e manifatture) e da Ivano Ventimiglia per il Dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza della CGIL varesina.

«Questo tragico episodio conferma nuovamente l’estensione del fenomeno infortunistico, trasversale a tutti i settori produttivi ed in preoccupante aumento sia a livello provinciale che nazionale» scrivono Tebaldo e Ventimiglia.

«Come già avvenuto pochi mesi fa in occasione di un precedente infortunio avvenuto in provincia di Varese, Filctem CGIL Varese ed il Dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza della CGIL di Varese, da sempre sensibili ed impegnati sul tema, ribadiscono con convinzione che solo un concreto investimento su prevenzione, sicurezza e formazione adeguata ed efficace da parte dei Datori di Lavoro, possano risultare determinanti per garantire quanto più possibile la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro».

Azioni, quelle indicate dai rappresentanti sindacali, «che non vanno concepite come un mero costo, ma come azione virtuosa volta a prevenire il verificarsi di questi tragici eventi, unito al potenziamento delle strutture preposte alla vigilanza sul territorio ed un conseguente incremento dei controlli».