Per l’infortunio mortale di Gornate Olona la Procura di Varese apre un’indagine

Per la morte di Obid Hamid, 34 anni, operaio di origini marocchine morto lunedì stritolato da un macchinario in un’azienda di stampi per materie plastiche di Gornate Olona la Procura della Repubblica di Varese ha aperto un’indagine con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Già ieri il macchinario sul quale l’uomo stava lavorando è stato messo sotto sequestro e sono state raccolte le prime testimonianze sull’accaduto. Il lavoratore al momento dei fatti non era solo, stava operando sulla macchina in compagnia del titolare dell’azienda per la quale lavorava come manutentore: si occupava appunto di gestire un determinato macchinario dell’azienda di stampaggi plastici di Gornate Olona dove è avvenuto l’infortunio mortale .

La dinamica della morte trentaquattrenne è riconducibile da un primo esame medico-legale ad uno stritolamento: l’uomo è rimasto imprigionato all’interno del macchinario e i soccorritori non hanno potuto fare altro che attivare le disperate disperate manovre salvavita di soccorso.

Il macchinario in questione, una fresatrice, presentava alcuni sibili durante il funzionamento, e non era la prima volta da quanto risulta ai primi rilievi della Procura che quel tipo di macchinario veniva sottoposto alla manutenzione. Le singole responsabilità di quanto avvenuto dovranno appunto essere accertate ora dai rilievi da parte della Procura della Repubblica di Varese. Oltre al datore di lavoro della vittima, sono state ascoltate a sommare informazioni testimoniali anche alcuni parenti dell’uomo.

I genitori del 34enne abitano in Marocco insieme ai fratelli mentre una sorella risiede nell’Astigiano. La salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, rimane conservata in attesa dell’autopsia: venerdì verranno conferite le deleghe ai tecnici per eseguire l’esame.