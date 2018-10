Cede il ponteggio di un edificio di sette piani, intervengono i Pompieri

(immagine di repertorio)

Il maltempo ha provocato incidenti e danno anche a Chiasso.

Ieri poco prima delle 24 in via Dante Alighieri a Chiasso si è verificato un graduale cedimento dell’impalcatura di un palazzo di sette piani. Parte dei detriti è finita sulla strada adiacente la struttura.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Chiasso e i pompieri di Chiasso con tre veicoli e cinque uomini. Non si lamentano feriti.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di quattro persone di una casa vicina. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino del campo stradale sono state sbarrate alla circolazione via Dante Alighieri, via Como e l’uscita dell’A2 su via Como (queste ultime due sono state nel frattempo riaperte).