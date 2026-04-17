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Aggredisce un poliziotto, arrestata nella notte a Varese

Intervento delle Volanti in città intorno alle 3.30. Pugno alla schiena di un agente, e scattano le manette

gallarate generico

Ha dato in escandescenze tanto da causare l’intervento delle Volanti. Ma all’arrivo della polizia ha aggravato la situazione, non soltanto opponendo resistenza agli agenti, ma anche prendendosela con gli stessi operanti, ferendone uno.

Così è finita nei guai una donna a Varese, per la quale è scattato l’arresto secondo quanto previsto dal codice penale con le nuove norme che inaspriscono le pene per chi, appunto in flagranza di reato, aggredisce causando lesioni operatori di pubblica sicurezza, personale sanitario e altre categorie che la legge intende tutelare.

È esattamente quanto avvenuto ai danni dell’agente colpito con un pugno alla schiena. Nulla di grave, certo, ma sufficiente perché i sanitari stilassero una prognosi di alcuni giorni.

La donna è stata arrestata in flagranza ed è comparsa oggi davanti al giudice per la convalida dell’arresto con rito direttissimo.

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Pubblicato il 17 Aprile 2026
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