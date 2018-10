Conoscere gli animali del bosco, con disegni e letture

“Impariamo a conoscere….gli animali del bosco” con letture e laboratorio, è l’iniziativa promossa per sabato 20 ottobre alle ore 15 nella sede dell’associazione Genitori e figli di Tradate, in via S. Stefano 65.

A partire dalle storie raccontate e illustrate da Stefano Quaglia i bambini potranno ascoltare leggende di cui sono protagonisti gli animali del bosco e colorare disegni originali ad essi ispirati.

L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Arte Diem, è rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Alla fine del laboratorio merenda per tutti.

Per partecipare al laboratorio è richiesto un contributo di €4 (per il materiale) ed è necessaria la prenotazione scrivendo a info@associazionegenitoriefigli.com oppure contattando i numeri: 347 1607885 – 320 7110680